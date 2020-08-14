2020/08/14 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يؤكد ضرورة إنشاء متحف حضاري في النجف يضم سلسلة تاريخية متكاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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