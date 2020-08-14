2020/08/14 | 00:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترمب يشتكي من (رأس الدوش).. والحكومة تقدم مقترحا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يشتكي من (رأس الدوش).. والحكومة تقدم مقترحا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يشتكي من (رأس الدوش).. والحكومة تقدم مقترحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).