تفعيل قانون العنف الأسري من أجل عراق خالي من العنف - فؤاده العراقيه

2020/08/14 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاده_العراقيه منذ بدأ الخليقة كان هناك ظلما وإنعداما للعدالة حيث نشأت على الفوارق الطبقية والاجتماعية والجنسية كسيطرة جنس معين على غيره وهناك ظروف عديدة حددت هذه السيطرة وكان للمرأة القسط الأكبر من إنعدام العدالة هذه فتعرضت خلال التاريخ لإنتهاكات عديدة نالت من ابداعها ومن تطورها وبمرور الزمن تقدمت بلدان وغيرت من قوانينها وتأخرت بلدان وبقيت على قوانينها الجائرة بحق المرأة وهناك قصص كثيرة لنساء متزوجات وغير متزوج ......





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