طائرات تركية تقصف مركبة بمحافظة دهوك وتقتل أربعة

2020/08/14 | 00:43 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر لـ "العربية" و "الحدث" أن طائرات تركية قصفت مركبة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن مسؤول بأن 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا مساء الخميس بقصف جوي

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