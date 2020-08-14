قصف تركي جديد على شمال العراق

2020/08/14 | 01:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قصفا تركيا جديدا استهدف سيارة مدنية في محافظة دهوك في منطقة كردستان العراق....

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