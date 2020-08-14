رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية المغربي - عذري مازغ

2020/08/14 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ حول ترتيب المواعيد في القنصليات المغربية وحول جواز السفر وحول أجواء كورونا في مؤسساتكم بالمهجرلن يجادل أحد في أن كل قنصلية المملكة توجد بها خدمات عمومية مقسمة إلى أقسام، هذا شيء جيد للغاية، لكن لن يجادل أحد ايضا، من عموم المهاجرين أن الإدارة الوحيدة في المهجر والتي يكرهونها هي إدارة قنصلياتكم وسفاراتكم وهذا بالطبع ما لا نتفق حوله.نحن في القرن الواحد والعشرين، نحن أقرب جيران أوربا المتقدمة ......





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