الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/2 - محمد بن زكري

2020/08/14 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بن_زكري كمدخل : السيسي ليس الأم تيريزا أيها الغبي !يخطئ كثيرا من يستبعد فرضية توغل عسكري للجيش المصري داخل أراضي الشرق الليبي ، تنفيذا لوعيد الرئيس المصري الماريشال عبد الفتاح السيسي بغزو ليبيا ، بحجة الدفاع (المشروع !) عن الأمن القومي المصري ، داخل - بل في عمق - الأراضي الليبية ، فيما لو ضَمِن نسبة نجاح (مقبولة) لمغامرته العسكرية ؛ ذلك أن الفراغ يستدعي الامتلاء ، و أن الثروة الليبية أكثر إغراءً من أ ......





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