2020/08/14 | 02:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية.

وذكرت الخلية في بيان، الخميس 13 آب/أغسطس، أن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن الهجوم لم يخلف خسائر تذكر.

وكان مسؤولون أمنيون عراقيون قالوا، وفق تقارير سابقة إن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأمريكيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وسالي بورت المتخصصة بتشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل".

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أصبحت القواعد العسكرية العراقية هدفا للهجمات الصاروخية، حيث سقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد، وأسفرت إحداها في 27 كانون الثاني/ديسمبر عن مقتل متعاقد أمريكي.

وتتواصل الهجمات الصاروخية منذ ذلك الوقت، ضد المصالح الأمريكية في العراق، بشكل شبه يومي، وخاصة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد.

كما تصاعد نسق ونوع الهجمات لتشمل عمليات ميدانية تمثلت بعبوات ناسفة استهدفت ارتال الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية التي تمر عبر مدن جنوب البلاد والعاصمة.

اقرأ/ي أيضًا:

"باتريوت" والكاتيوشا..



واشنطن تحدد أبرز ملفات زيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض

فوق مستنقع لاهب..



سيناريوهات رحلة الكاظمي على حبل طهران وواشنطن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 صواريخ على محط "الصقور العراقية" شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 صواريخ على محط "الصقور العراقية" شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).