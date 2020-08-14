لايبزيغ يلقن أتلتيكو مدريد درسا ويتغلب عليه ويبلغ المربع الذهبي

2020/08/14 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لعله أكبر إنجاز له، إذ بلغ فريق لايبزيغ الألماني الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني وليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.لقن فريق لايبزيغ الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة […]

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