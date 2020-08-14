2020/08/14 | 02:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا.وقالت الخلية في بيان لها الخميس إن “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر، كمعلومات أولية”.وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تقع في محافظة صلاح الدين وتبعد نحو 64 كيلومتراً شمالي بغداد.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بصواريخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بصواريخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).