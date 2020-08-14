الاتفاق الإسرائيلي ـ الإماراتي.. عباس يرفض والسيسي يرحب

2020/08/14 | 03:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تباينت ردود الفعل على الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات برعاية الرئيس دونالد ترامب.ففيما رفضته القيادة الفلسطينية واصفة إياه بـ “خيانة للقدس”، رحب به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة آخرون.وفي أول رد فلسطيني رسمي ذكر بيان أصدره المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الخميس (13 آب/ أغسطس 2020) أن عباس […]

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