الحشد الشعبي يدك تجمعا لـ

2020/08/14 | 04:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، عن دكها تجمعاً لعناصر فلول “داعش” الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة البو محاسن جنوب مدينة سامراء ض...

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