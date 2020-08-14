ماكنزي يكشف مصير القوات الامريكية في العراق وسوريا

2020/08/14 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس القيادة المركزية للبنتاغون الجنرال كينيث ماكنزي، أن وحدات الجيش الأمريكي والناتو، ستبقى لفترة طويلة في العراق وسوريا....

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