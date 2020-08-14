اتفاقية عار جديدة بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية - الاشتراكيين الثوريين

2020/08/14 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاشتراكيين_الثوريين بيان الاشتراكيين الثورييناليوم أعلن ترامب التوصل لاتفاقية بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات والتعاون في شتى المجالات.نظام الإمارات الذي قاد الثورة المضادة في المنطقة العربية لإجهاض نضال شعوبها من أجل التحرر من الاستبداد والإفقار يكلل اليوم جهوده باتفاق بدأ تنفيذه بالفعل قبل سنوات مع إسرائيل للتعاون العلني في قهر واضطهاد شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يساوم على حق ......





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