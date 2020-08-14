"العمال الكردستاني" يكشف هوية قيادي قتل بقصف تركي

2020/08/14 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قوات الدفاع الشعبي (الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) في تركيا، هوية قيادي قتل في 11 من الشهر الحالي، بقصف تركي شمالي العراق....

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