2020/08/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني غرائب الحكام العرب : في كلمة القاها الرئيس الجزائري مؤخرا ، ومن دون حشمة ولا خجل ، حذر الجزائريين من ثورة مضادة يهيئ ويحضر لها من داخل وخارج الجزائر ، ويقف وراءها ما سماهم سيادته ( بالعصابة ) ، ويقصد بها بعض الوزراء والضباط وسعيد اخ الرئيس بوتفليقة الذين يقبعون في السجون بتهم الفساد ..فحين يتحدث الرئيس الجزائري عن الثورة المضادة ، فالسؤال يصبح هو : --- هل فعلا حصلت ونجحت الثورة حتى يمكن ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يحذر الجزائريين من ( الثورة المضادة ) - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يحذر الجزائريين من ( الثورة المضادة ) - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).