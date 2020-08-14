الاتفاق الصعب - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اتفاقات السلام والهدنة التي تحدث بين الدول هي من اروع الاتفاقات واسماها وأكثرها نبلاً ، اذ ستتوقف بعدها مجازر الحروب المروعة التي تحدث على حدود البلدين ، ووتوقف معها اللغة الهجائية ذات المفردات الوحشية التي يتبادلها الطرفان ...



الاتفاق الاسرائيلي - الإماراتي يحاول ان يكون ذو جوهر انساني ولكنه لن يستطيع ، ذلك لان هذا النوع من الاتفاقات : يحتاج الى ان ترفعه الشعوب على كتفيها لا الحكام ، وه ......





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