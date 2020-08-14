هل ادت خصخصة التعليم في العراق الأهداف المرجوة منها ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اكدت برامج الحكومات المتعاقبة في العراق على خصخصة التعليم كبديل عن التعليم الحكومي الرسمي والذي هو من مسؤولية الدولة وواجبها فمثلا اكد المنهاج الوزاري للحكومة المستقيلة ضمن حقل وزارة التربية على شراء المقعد الدراسي مشيرا الى : (( العمل على اعتماد مبدأ شراء المقعد الدراسي ودعم القطاع الأهلي في افتتاح مدارس ومعاهد اهلية مستوفية الشروط والتنسيق والتكامل بين التعليم الحكومي والأهلي والخصوصي لرفع مست ......





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