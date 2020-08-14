المكسيك: لقاح كورونا سيكلف 4 دولارات فقط

2020/08/14 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المكسيك أنها ستنتج لقاحا محتملا لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.

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