فرنسا تستنكر الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية

2020/08/14 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..استنكرت فرنسا الاعتداء التركي على الحدود العراقية، الذي أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي، مؤكدة تمسكها بسيادة العراق.وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان رسمي، إن “فرنسا تشجب هذا التطور الخطير القصف التركي على الحدود العراقية وتدعو […]

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