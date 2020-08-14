لايبزيج يتخطى اتلتيكو ويتأهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا

2020/08/14 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نجح فريق لايبزيج في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس على ملعب “خوسيه الفادي” بربع نهائي التشامبيونزليج.وبذلك لايبزيج سيواجه في نصف النهائي، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تأهل أمس الأربعاء، بعد الانتصار على أتالانتا […]

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