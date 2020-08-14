مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي قرب دهوك

2020/08/14 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني، بأن 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا مساء الخميس بقصف جوي تركي استهدف سيارة على بعد نحو 20 كيلومتراً عن مدينة دهوك بإقليم كردستان.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “طائرات تركية قصفت جواً سيارة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويتة على بعد 20 كيلومتراً من […]

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