لأول مرة.. الولايات المتحدة تصادر شحنات وقود إيراني كانت متوجهة إلى فنزويلا

2020/08/14 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة أمريكية، الجمعة (14 آب 2020)، بأن حكومة الولايات المتحدة، احتجزت للمرة الأولى سفنا، تنقل الوقود الإيراني، إلى فنزويلا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن".

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إنه تم إيقاف السفن "لونا" و"باندي" و"بيرين".

ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين.

وتهدف الدعوى إلى وقف تدفق عائدات مبيعات النفط على إيران، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي وصواريخها البالستية ونفوذها في الشرق الأوسط.

وجاء في الدعوى التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المدعين الاتحاديين يستهدفون منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات "بيلا" و"بيرينج" وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا".

وتشير الدعوى إلى أن "أرباح الشحنات تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الإيرانية، ومنها نشر أسلحة الدمار الشامل، ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وفشلت إدارة ترامب في إيقاف ناقلات النفط الإيرانية، التي توجهت إلى فنزويلا فس الأشهر السابقة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بإن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي دون شرح الأسباب.

وأضافت أن الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.

من

بغداد اليوم-متابعة

قدم وزير المالية اللبناني، غازي وزني، استقالته من الحكومة اليوم الاثنين، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، تقديم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم استقالتها الخطية إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت نجم بحسب وسائل الإعلام، "قدّمتُ استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لأول مرة.. الولايات المتحدة تصادر شحنات وقود إيراني كانت متوجهة إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لأول مرة.. الولايات المتحدة تصادر شحنات وقود إيراني كانت متوجهة إلى فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).