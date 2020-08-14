الصحة تتخذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على إحدى الطبيبات في بابل

2020/08/14 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على إحدى الطبيبات في محافظة بابل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة، أن “أبطال الجيش الأبيض من الملاكات الطبية والصحية والإدارية أثبتوا أنهم أهل للتضحية والعطاء في زمن التحرير و مقارعة الإرهاب وفي زمن الوباء الخطير”.وأضاف البيان، أن “الجيش الأبيض تحدى الصعوبات والخوف […]

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