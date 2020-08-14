التجارة تعلن المباشرة بتجهيز مادة الرز لوكلاء البطاقة التموينية

2020/08/14 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان، اليوم الجمعة، مباشرة مواقع الشركة بتجهيز وكلاء البطاقة التموينة بكميات جديدة من مادة الرز.وقال طوفان في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “في الناصرية تم تجهيز الوكلاء في مناطق الجبايش والفهود والحمار بكمية (٢٢٤.٤٠٠) طن، وفي فرع صلاح الدين بدء تجهيز مادة الرز المحلي […]

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