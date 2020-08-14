قصف تركي في إقليم كردستان يسفر عن مقتل 4 من حزب العمال الكردستاني

2020/08/14 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني مصرعهم بقصف جوي تركي في وقت متأخر من ليلة الجمعة استهدف عجلتهم على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.وبحسب مدير ناحية زاويته مشير كولي، “قصفت طائرات تركية جوا عجلة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويته على بعد 20 […]

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