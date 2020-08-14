2020/08/14 | 09:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تعلن انها ليست متخلفة في انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق

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