قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة

2020/08/14 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، قصفت فجر الجمعة عدة مواقع في قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية، أن “المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة في منطقة المخفر الحدودي شرقي مدينة رفح، فيما تم قصف هدف بصاروخين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس”.كما شن الطيران الإسرائيلي الخميس، سلسلة غارات على أهداف […]

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