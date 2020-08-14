هل تخطى العراق التحديات التي واجهته وتواجهه ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/08/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب واجه العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم العديد من التحديات التي اثرت على مجمل نشاطه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي , وابرز هذه التحديات احتلال داعش لثلث اراضيه وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية, وكلف تحرير المناطق المحتلة من داعش العراق اموالا طائلة اضافة الى الخسائر البشرية.



وقبل انتهاء عام 2017 تمكن العراق من تحرير اراضيه ولا يعتبر هذا الانتصار العسكري نصرا نهائيا وانما ه ......





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