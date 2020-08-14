أغسطس 1920: المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية - المناضل-ة

2020/08/14 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة قبل مائة عام، يوم 7 أغسطس 1920، انتهى المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية في موسكو، في لحظة كانت الموجة الثورية المولودة في 1917 في أوجها.



انطلقت تلك الموجة من الخنادق، من لاسوم إلى أوكرانيا، من المصانع ، من برلين إلى بتروغراد، فحملت البروليتاريا الروسية إلى السلطة في أكتوبر من السنة ذاتها، وأطلقت الثورة في ألمانيا وفي النمسا في نوفمبر 1918، وحملت لفترة وجيزة العمال إلى السلطة في بافاريا وهنغاريا.



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