كوشنر يتوقع أن تسير دولة عربية أخرى على خطى الإمارات قريبا

2020/08/14 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..توقع مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات بينهما في المستقبل المنظور على غرار الاتفاق المبرم بين إسرائيل والإمارات.وعند سؤاله عن احتمال عقد صفقة مماثلة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في فترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال كوشنر المكلف بملف عملية السلام في الشرق الأوسط، للصحفيين الخميس: […]

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