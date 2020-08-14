اعتقال 20 عنصراً من 'داعش' أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية

2020/08/14 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال 20 عنصراً من تنظيم "داعش" أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجيش العراقي تمكن في ساعة متقدمة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على 20 داعشياً وقتل عدد كبير منهم".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا".





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