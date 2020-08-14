تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ بالابطال

2020/08/14 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يضرب برشلونة موعداً قوياً مع بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الجمعة، في لقاءٍ سيبحث فيه كلا الطرفين عن الانتصار من أجل حجز بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وتأهل برشلونة للدور ربع النهائي، بعدما تغلب على نابولي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لهدفين، فيما دك بايرن ميونخ حصون تشيلسي بسبعة أهداف لهدف في ثمن النهائي.

وبحسب شبكة “ESPN” العالمية، فإن أنطوان جريزمان لن يُشارك بصفةٍ أساسية ضد بايرن ميونخ، مساء اليوم، حيث يُفضل كيكي سيتيين الاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط، بدلاً من 3.

وأشارت الشبكة المذكورة، إلى أن:" تشكيلة برشلونة ستكون على النحو الآتي: ” تير شتيجن، جوردي ألبا، لونجليه، جيرارد بيكيه، سيميدو، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز".

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