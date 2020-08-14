طهران تعلق على تطيبع العلاقات بين الامارات وإسرائيل: خطوة ستقوي محور المقاومة

2020/08/14 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة (14 آب 2020)، أن إقدام الإمارات على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من شأنها أن تقوي محور المقاومة، فيما أدانت إيران بشدة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ووصفته بـ "حماقة استراتيجية".

وذكرت الخارجية في بيان أصدرته فجر اليوم، أن "إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تشكل خطوة حماقة استراتيجية من جانب أبوظبي وتل أبيب، وستكون حصيلتها بلا شك تقوية محور المقاومة في المنطقة".

وأكد البيان، أن "الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب الحرة في العالم سوف لن تغفر أبدا تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب والإجرامي إسرائيل".

وأضاف: "لا شك أن الدماء التي انسابت بلا وجه حق خلال 7 عقود من المقاومة لتحرير أرض فلسطين المقدسة وقبلة المسلمين الأولى، ستمسك بتلابيب خونة القضية الفلسطينية عاجلا أم آجلا".

وأشار البيان إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر خطوة العار هذه التي أقدمت عليها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي والمعادي للإنسانية خطوة خطيرة، وإذ تحذر من أي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج، تعلن بأن على حكومة الإمارات وسائر الحكومات المواكبة تحمل جميع تداعيات هذه الخطوة".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن: "ثقتها بأن التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل الكيان الصهيوني وهذا الخنجر الذي طعنت الإمارات به بلا حق ظهر الشعب الفلسطيني بل المسلمين كلهم، سيؤدي على العكس إلى تقوية محور المقاومة وبلوغ الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعية إلى الذروة".

ووفقا للبيان، نصحت الخارجية الإيرانية، "الحكام الذين ينشبون من قصورهم العاجية مخالبهم في وجوه الفلسطينيين وسائر الشعوب المظلومة في المنطقة مثل اليمن، بأن يعودوا إلى أنفسهم وألا يضلوا الطريق في معرفة الأصدقاء والأعداء".

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة أمريكية، الجمعة (14 آب 2020)، بأن حكومة الولايات المتحدة، احتجزت للمرة الأولى سفنا، تنقل الوقود الإيراني، إلى فنزويلا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "الحكومة الأمريكي

بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بإن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي دون شرح الأسباب.

وأضافت أن الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.

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بغداد اليوم-متابعة

قدم وزير المالية اللبناني، غازي وزني، استقالته من الحكومة اليوم الاثنين، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزيرة العدل، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى

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