نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات “مهمة وطارئة”

2020/08/14 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الجمعة، عن عقد جلسة برلمانية المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات “مهمة وطارئة”.وقالت جودت لـ/المعلومة/، ان “مجلس النواب، سيعقد جلسته خلال الأسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات مهمة وطارئة، اولها قضية الاعتداءات التركية الخطيرة الأخيرة على العراق، ومناقشة ملف ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي يفترض على رئيس […]

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