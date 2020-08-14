2020/08/14 | 09:56 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
كشف عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الجمعة، عن عقد جلسة برلمانية المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات “مهمة وطارئة”.
وقالت جودت لـ/المعلومة/، ان “مجلس النواب، سيعقد جلسته خلال الأسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات مهمة وطارئة، اولها قضية الاعتداءات التركية الخطيرة الأخيرة على العراق، ومناقشة ملف ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي يفترض على رئيس […]
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كشف عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الجمعة، عن عقد جلسة برلمانية المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات “مهمة وطارئة”.
وقالت جودت لـ/المعلومة/، ان “مجلس النواب، سيعقد جلسته خلال الأسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات مهمة وطارئة، اولها قضية الاعتداءات التركية الخطيرة الأخيرة على العراق، ومناقشة ملف ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي يفترض على رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات “مهمة وطارئة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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