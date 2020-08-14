اعتقال 20 داعشي أثناء محاولتهم دخول العراق قادمين من سوريا

2020/08/14 | 09:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال 20 عنصراً من تنظيم "داعش" الارهابي أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا....

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