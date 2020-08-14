العمليات المشتركة : طائرات أف 16 مستمرة في استهداف داعش

2020/08/14 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار طائرات أف 16 في استهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية.

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