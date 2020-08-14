العقابي: الانسحاب الأميركي من العراق اكذوبة ابتدعها ترامب 

2020/08/14 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المختص بالشأن السياسي مظفر العقابي، ان واشنطن لم تخفض عدد قواتها داخل العراق بالشكل الذي يؤكد انسحاب هذه القوات، لافتا الى ان ترامب يدعي سحب قواته من البلاد في وقت تجري مفاوضات عقيمة بين بغداد وواشنطن.وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “ترامب ادعى سحب قواته من العراق بحجة تخفيف الضغط السياسي لاخراج […]

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