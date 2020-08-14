2020/08/14 | 10:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: فوضى تهدد ’صقور’ القوات المسلحة.. ضباط عراقيون يسرقون وقود طائرات ’أف - 16’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: فوضى تهدد ’صقور’ القوات المسلحة.. ضباط عراقيون يسرقون وقود طائرات ’أف - 16’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: فوضى تهدد ’صقور’ القوات المسلحة.. ضباط عراقيون يسرقون وقود طائرات ’أف - 16’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).