2020/08/14 | 10:20 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقرير: فوضى تهدد ’صقور’ القوات المسلحة.. ضباط عراقيون يسرقون وقود طائرات ’أف - 16’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 10:20.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: فوضى تهدد ’صقور’ القوات المسلحة.. ضباط عراقيون يسرقون وقود طائرات ’أف - 16’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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