الجيش العراقي يُطيح بمجموعة داعشية كبيرة حاولت التسلل من سوريا إلى نينوى

2020/08/14 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلن النائب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، الجمعة (14 آب 2020)، قيام الجيش العراقي بإلقاء القبض على 39 عنصرا منتمين لداعش حاولوا التسلل من سوريا.





وذكر اللويزي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك"، أن "معلومات استخبارية دقيقة، حصلت عليها استخبارات الفرقة 20 جيش عراقي، تفيد بأن مجاميع إرهابيةً تخطط للدخول عبر الحدود السورية الى جزيرة نينوى".

وأضاف، أنه "تم نصب كمين محكم لهم، تمكن خلاله أبطال الفوج 3، والفوج 2، واللواء 66، والفرقة 20، من القاء القبض على 39 إرهابياً، بينهم عرب وأجانب، وتم قتل (8) إرهابيين حاولوا الفرار".

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بغداد اليوم-بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الجمعة، إن العدوان التركي على الحدود العراقية لم يكن الاول من نوعه وهو بمثابة إعلان حرب ولا يصنف استفزازا، فيما طالب بعقد جلسة برلمانية طارئة.

وذكر الغانمي في حديث لـ(بغد

بغداد اليوم - كردستان

افاد مصد امني، الخميس، بحدوث قصف تركي جديد على محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرات تركية قصفت جواً سيارة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويتة على بعد 20 كيلومتراً

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، عن دكها تجمعاً لعناصر فلول “داعش” الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة البو محاسن جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.

وذكر إعلام قيادة القاطع في بيان، ان &quo

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