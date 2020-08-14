أمريكا تتخطى 167 ألف وفاة بكورونا

2020/08/14 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى خمسة ملايين و244 ألفاً و238 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 167 ألفاً و29، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.وبحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الخميس (00:00 بتوقيت غرينتش الجمعة)، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 52 ألفاً و549 حالة إصابة جديدة وألف …

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