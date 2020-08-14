مصرف الرافدين يعلن حصيلة قروض حزيران للمواطنين وتفاصيلها

2020/08/14 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن انجاز ومنح القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر حزيران الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة أرض 25 معاملة وقروض ترميم وتاهيل الدور السكنية 63 […]

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