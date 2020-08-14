“كمامة” لكورونا بـ 1.5 مليون دولار (صورة)

2020/08/14 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم بات ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) من ضروريات الحياة الرئيسة التي تؤكد عليها السلطات الصحية المحلية وكذلك منظمة الصحة العالمية بهدف منع انتشار الفيروس.لكن قناع اليوم ليس كالذي يرتديه معظم الناس، رغم أنه مزود بلفتر N99 لتوفير مستوى عالٍ من الحماية من الفيروسات، إلا […]

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