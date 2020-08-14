خبير امني: ردع تركيا عسكريا كفيل بإيقاف تقدمها باتجاه شمال العراق

2020/08/14 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى الخبير الأمني علي الوائلي، ان استخدام القوة العسكرية ضد الجانب التركي لحفظ امن الحدود العراقية مع الجانب التركي كفيل بتحجيم وإيقاف جيش اردوغان باتجاه شمال العراق.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “بيان العمليات المشتركة كان واضحا بشأن إيقاف الاعتداءات التركية على شمال العراق وحماية الحدود من الزحف التركي”.وأضاف ان “استخدام القوة […]

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