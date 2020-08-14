2020/08/14 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن جهودها مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: الجهود مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: الجهود مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).