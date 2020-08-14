2020/08/14 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن قيامها بحملة لتعفير عدد من المناطق والشوارع في العاصمة لدرء مخاطر فيروس كورونا.وذكرت الامانة في بيان تلقته “تقدم” إن “الحملة شملت شارع الكرادة داخل ومحيط مرقد السيد ادريس وعدد من المحلات السكنية في ابو دشير بالاضافة الى المنطقة المحيطة بمستشفى اليرموك وشارع الشعلة الرئيسي وشارع الرحمانية وشارع 60 في الشعلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدافع التعفير في شوارع بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع التعفير في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع التعفير في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).