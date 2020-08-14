الرافدين: 317 قرضاً تم منحها للمواطنين خلال شهر حزيران

2020/08/14 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر حزيران الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض 25 معاملة وقروض ترميم وتاهيل الدور السكنية 63 وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 …

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