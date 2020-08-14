النفط متجاوزاً 45 دولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

2020/08/14 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني توازياً مع زيادة الثقة في الطلب على الوقود.يأتي ذلك على الرغم من جائحة كورونا التي تسببت بإجراءات إغلاق على مستوى العالم.وارتفع خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6 % في […]

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