بالصور.. مواطنون يتجمعون أمام مركز فحص الدم في الديوانية تحت أشعة الشمس

2020/08/14 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادشكا عدد من المواطنين في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، من الانتظار طويلاً تحت اشعة الشمس امام مختبر فحص الدم الخاص بالمتزوجين. واظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، عدد من المواطنين الذين يقفون امام مركز فحص الدم للمتزوجين في الديوانية، دون ان تراعى معهم شروط السلامة الصحية، او ايجاد أي مكان اخر بديل لهم، بدلا من الوقوف تحت اشعة الشمس لساعات، خصوصا مع تفشي وباء كورونا، وتسجيل عشرات الاصابات بالفيروس بشكل يومي في الديوانية؟.

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بغداد اليوم - بغداد

اوعز وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، الى جميع تشكيلات الوزارة بجرد الاراضي التابعة لها لغرض الاستفادة بتحويلها الى مجمعات سكنية تليق بالموظفين وعوائلهم.

وبين الشبلي في بيان، انه "استناداً

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، استحداث ناحية جديدة.

وقال منديل في بيان، إنه "ضمن الصلاحيات الممنوحة لنا وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قررنا استحداث ناحية الإبراهيمية التابعة لقضاء الهاش

بغداد اليوم _ بغداد

اتهمت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ادارة محافظة واسط بالتضليل وتعمد الاساءة للوزارة، فيما حذرت من تصريحات مماثلة مستقبلاً.

وذكرت وزارة النفط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها ترفض "جميع الادعاءات الواردة

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