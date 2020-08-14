كوريا الجنوبية تنشر مواقف حافلات مخصصة لمكافحة كورونا

2020/08/14 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نشرت كوريا الجنوبية مواقف حافلات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيزها بكاميرات حرارية ومصابيح أشعة فوق بنفسجية لتعقيمها.ونشرت عشرة من هذه المواقف في أحد أحياء شمال شرقي سيئول، والهدف منها حماية منتظري وصول الحافلات من المطر، وحرارة الصيف، وفيروس كورونا حسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.ويتوجب على كل من […]

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